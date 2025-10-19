Michelle celebra 15 anos de Laura e diz que prisão de Bolsonaro tirou a alegria da filha

Em post com foto dos três juntos, ex-primeira-dama afirma que vive "tempo difícil, mas confia na justiça divina".

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais neste sábado (18) para celebrar os 15 anos da filha Laura, fruto de seu casamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Em um post repleto de emoção e referências religiosas, Michelle compartilhou uma foto da família reunida: Ela, Laura e o ex-presidente, e lamentou não poder celebrar a data como gostaria, em razão da prisão domiciliar de Bolsonaro.





“Infelizmente, não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar”, escreveu Michelle, em referência à decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a medida contra Bolsonaro no contexto das investigações sobre tentativa de “golpe” de Estado.





Na publicação, Michelle lembrou o nascimento de Laura, ocorrido em 17 de outubro de 2010, e homenageou os profissionais de saúde que participaram do parto.





“Você foi planejada e muito desejada”, afirmou. A matriarca aproveitou a data para parabenizar os médicos, que comemoram seu dia em 18 de outubro, e agradeceu especialmente à equipe do obstetra Silvio Fernandes.





Como mostrou o Diário do Poder, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou, com restrições, que Jair Bolsonaro comemorasse o aniversário da filha na própria residência.





Apesar do tom comemorativo e maternal, a ex-primeira-dama fez críticas indiretas ao atual momento político vivido por sua família, dizendo sentir dor ao ver a filha “tão exposta” e tendo “a alegria tirada do rosto”.





“Que dor no meu coração ver você ser tão exposta, passando por situações que nenhuma filha deveria viver”, lamentou.





Michelle também reforçou sua fé, declarando que “Deus é justo” e que acredita em um futuro de restituição. Ela encerrou a mensagem com a bênção bíblica do livro de Números (6:24-26) e palavras de carinho:





“Você é forte, é luz, é um presente de Deus que me enche de orgulho. […] Eu serei uma leoa para proteger você, sempre que for preciso.”





A postagem rapidamente repercutiu nas redes sociais, recebendo uma multidão de curtidas e comentários de apoio de seguidores e aliados políticos.





Bolsonaro, que aparece sorridente na imagem com a esposa e a filha, segue em prisão domiciliar desde maio, após decisão de Moraes.









Veja abaixo a declaração completa:





Minha filha Laura,





Hoje você completa 15 anos… uma data tão especial, um verdadeiro divisor de águas na vida de uma adolescente.

Você foi planejada e muito desejada. Era para nascer no dia 22 de novembro — o mesmo dia da sua cunhada Fernanda — mas no dia 17 as contrações começaram. Lembro que fui rapidinho comprar chocolates para a equipe, porque você nasceria no dia do médico… e assim aconteceu!





Parabéns a todos os médicos, esses verdadeiros anjos na terra, que se dedicam com tanto amor e vocação.

E um agradecimento especial à equipe do Dr. Sílvio Fernandes, @silviosilvafernandes que em 2010 te trouxe ao mundo com tanto cuidado e carinho.





Infelizmente, não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar.

Mas seguimos firmes, confiando em um Deus que tudo vê, tudo sabe e que é justo em todas as Suas obras.





Que dor no meu coração ver você ser tão exposta, passando por situações que nenhuma filha deveria viver… ter a alegria tirada do seu rosto.

Hoje, oro para que você, filha, tenha entendimento de que a nossa verdadeira alegria vem do nosso amado Senhor!





Ainda assim, quero que saiba: você é forte, é luz, é um presente de Deus que me enche de orgulho.

É a Lalá do papai, a lady da mana Lelê, o bebezão da tia Su e o bebê gigante do seu irmão Eduardo.

Você é profundamente amada por toda a sua família.





E pode ter certeza de uma coisa, filha: eu serei uma leoa para proteger você, sempre que for preciso. Ninguém toca naquilo que Deus me confiou!





Lala, Deus está vendo tudo. Ele é justo e vai restituir o que nos foi tirado.

Eu creio que esse tempo difícil vai passar, e que Ele transformará cada lágrima em testemunho.





Declaro sobre a sua vida a bênção arônica:





“O Senhor te abençoe e te guarde;

O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti;

O Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz.”

(Números 6:24-26).





FELIZ ANIVERSÁRIOOOO !!!





Com todo o amor,

Mamãe





Lalá15anos