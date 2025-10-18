Polícia Civil cumpre 12 mandados de prisão contra integrantes de grupo criminoso no Ceará

Intitulada como “Atlântida”, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas desta terça-feira (14), uma operação com o objetivo de prender indivíduos integrantes de um grupo criminoso de origem carioca, que atuam diretamente com o comércio de entorpecentes em bairros de Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF). Ao todo, doze mandados de prisão, sendo três cumpridos em unidades prisionais. Durante a ofensiva, drogas e aparelhos celulares também foram apreendidos e um homem foi capturado em flagrante.





Com uma força-tarefa coordenada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc), e com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), os investigadores saíram em campo para capturar homens e mulheres envolvidos com o tráfico de drogas. Os alvos das decisões judiciais foram presos nos bairros Praia de Iracema – Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) –, Barra do Ceará (AIS 8), e em outros bairros de Fortaleza e nos municípios de Caucaia e Trairi (AIS 11 e 24).









Alvos em posse de drogas





Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, três indivíduos foram autuados em flagrante por estarem em posse de drogas. Dois deles — um homem de 30 anos, com antecedentes por tráfico de drogas, e outro de 25 anos, também com antecedentes pelo mesmo crime — eram alvos da operação e foram novamente autuados por tráfico. Com eles, os policiais encontraram porções de maconha e cocaína.





Um terceiro homem, de 21 anos, foi preso em flagrante após ser localizado com maconha e cocaína já embaladas para comercialização, além de uma balança de precisão e um aparelho celular. Ele foi autuado e colocado à disposição da Justiça.





Fonte: Polícia Civil