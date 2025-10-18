Polícia Civil deflagra operação e cumpre 67 mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar organização criminosa no CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta quinta-feira (16), a operação ”Ad Aeternum’, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa. Ao todo, foram cumpridos 25 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram também realizadas cinco prisões em flagrante. Destas, somente um dos alvos não tinha mandado em aberto. Os trabalhos policiais ocorreram em Fortaleza, nas Áreas Integradas de Segurança 2 e 7 (AIS 2 e 7), nas cidades de Caucaia (AIS 11), São Gonçalo do Amarante (AIS 23), Aracati (AIS 18), Beberibe (AIS 18) e Icapuí (AIS 18).





As ações foram coordenadas pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia e 1ª Delegacia Seccional da Região Metropolitana, pertencentes ao Departamento de Polícia Metropolitana. Mais de 200 policiais civis participaram da ofensiva. Dos mandados de prisão cumpridos, 15 foram contra pessoas em liberdade e dez contra suspeitos que já estavam recolhidos em unidades prisionais.





Entre os flagrantes, dois homens de 49 e 56 anos, estão relacionados à venda de medicamentos que só podem ser comercializados com prescrição médica. Eles foram presos em Caucaia. Com a dupla, foram apreendidas mais de 200 caixas de medicamentos. As apreensões aconteceram no município da Região Metropolitana e em Fortaleza. As outras duas prisões foram por tráfico de drogas e uma outra por desacato, calúnia e desobediência. O último mencionado não tinha mandado de prisão em aberto. Dois quilos de maconha também foram apreendidos na operação.





O nome “Ad Aeternum” foi originado a partir de vários períodos de investigações, juntadas ao longo de meses em um único inquérito, robustecendo as provas em torno do grupo criminoso.





(Polícia Civil)