Deolane Bezerra sugere arrependimento por ter apoiado Lula

Deolane Bezerra ficou comovida após assistir ao vídeo do influenciador Buzeira sendo preso pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Narco Bet, nesta terça-feira (14/10), por suspeita de envolvimento em um esquema estruturado de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.





A advogada fez um desabafo criticando o sistema político: “Assisti a um vídeo e chorei, chorei com a alma, lembrei de tudo que passei. Sistema de merda! Cadê a ‘operação INSS’? Cadê o dinheiro dos nossos velhinhos? Cadê os ricos sendo presos e humilhados? Ah, esqueci, eles são blindados, né?”





Deolane também sugeriu arrependimento em relação ao governo do atual presidente Luís Inácio Lula da Silva, a quem apoiou nas eleições de 2022: “Ano que vem é eleição e espero que vocês vejam bem em quem vão votar. Confesso que estou arrependida da bandeira que levantei, não tenho vergonha de falar, mas creio que será tempo de mudanças!”





