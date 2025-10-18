CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 18 de outubro de 2025

Homenagem ao Dia dos Médicos – 18 de Outubro

sábado, outubro 18, 2025  Nenhum comentário

Neste dia especial, queremos expressar nossa mais profunda gratidão a todos os médicos, que com dedicação, conhecimento e humanidade, cuidam da vida com tanto zelo.

Ser médico é mais do que uma profissão:

É uma vocação que exige coragem, empatia, resiliência e amor ao próximo.
É estar presente nos momentos mais difíceis e mais decisivos da vida de alguém.
É estudar continuamente, enfrentar desafios diários e, ainda assim, nunca desistir de oferecer o melhor.

A cada consulta, diagnóstico, cirurgia ou simples palavra de conforto, vocês transformam vidas.

Aos que estão na linha de frente, nas clínicas, hospitais ou postos de saúde: nosso MUITO OBRIGADO.

👩‍⚕️👨‍⚕️ Que neste Dia do Médico, vocês se sintam reconhecidos, valorizados e celebrados.

Parabéns pelo seu dia!

