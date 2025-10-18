Presidente do PSDB anuncia filiação de Ciro Gomes e intenção de disputar o Governo do Ceará

O retorno ao PSDB marca uma nova fase na trajetória política do ex-ministro, que, segundo dirigentes tucanos, deve anunciar em breve intenção de disputar novamente o Governo do Ceará.





O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes vai voltar ao PSDB, partido pelo qual governou o Estado entre 1991 e 1994. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 17, pelo presidente estadual da sigla, Ozires Pontes, que também é prefeito de Massapê.





Ciro havia formalizado, no mesmo dia, sua desfiliação do PDT, legenda à qual esteve ligado desde 2015 e pela qual disputou a Presidência da República em 2018 e 2022. O retorno ao PSDB marca uma nova fase na trajetória política do ex-ministro, que, segundo dirigentes tucanos, deve anunciar em breve intenção de disputar novamente o Governo do Ceará.





Em vídeo publicado nas redes sociais, Ozires Pontes comemorou a chegada de Ciro ao partido e confirmou que o ato de filiação ocorrerá na quarta-feira, 22, às 9h40, no Hotel Mareiro, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza.





“O PSDB está em festa porque eu estou aqui anunciando oficialmente a filiação do ex-prefeito de Fortaleza, do ex-governador do estado do Ceará, do ex-ministro Ciro Ferreira Gomes ao PSDB”, afirmou.





O dirigente também revelou que o ex-senador Tasso Jereissati foi peça-chave nas conversas que levaram Ciro a escolher o PSDB como novo destino político.





Com a nova filiação, Ciro Gomes retorna à legenda onde construiu parte de sua carreira política e reforça o movimento de rearticulação da oposição no Estado, de olho nas eleições de 2026.





Fonte: Repórter Ceará