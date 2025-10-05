Sobe para 225 registros de intoxicação por metanol no país; 13 mortes são investigadas

O Ministério da Saúde informou, neste domingo (5), que subiu para 225 o número de notificações de possíveis casos de intoxicação por metanol relacionado ao consumo de bebida alcoólica no país. Desses, 16 já foram confirmados e 209 estão em investigação. As informações são da sala de situação, criada pelo Ministério da Saúde.





Do total de registros, 192 são em São Paulo (14 confirmados e 178 em investigação). Além de São Paulo, outros 12 estados já têm notificações: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará. Os estados da Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.









Casos confirmados e suspeitos:





Distrito Federal - 1 (suspeito)

Goiás - 2 (suspeitos)

Mato Grosso do Sul - 5 (suspeitos)

Mato Grosso - 1 (suspeito)

Pernambuco - 10 (suspeito)

Paraná - 2 (suspeitos) e 2 (confirmados)

Rondônia - 1 (suspeito)

São Paulo - 178 (suspeitos) e 14 (confirmados)

Piauí - 2 (suspeitos)

Rio Grande do Sul - 2 (suspeitos)

Rio de Janeiro - 1 (suspeito)

Paraíba - 1 (suspeito)

Ceará - 3 (suspeitos)









13 mortes são investigadas





Ao todo, 15 mortes foram registradas. Dessas, duas já foram confirmadas, ambas no estado de São Paulo. Outras 13 estão em investigação: sete em São Paulo, três em Pernambuco, uma no Mato Grosso do Sul, uma na Paraíba e uma no Ceará.









Compra de antídotos





Neste domingo (5), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a importação de 2.600 frascos de Fomepizol, antídoto para casos de intoxicação por metanol. O medicamento não tem registro no Brasil, por isso está sendo importado de forma emergencial.









São 2500 frascos adquiridos pelo Ministério da Saúde e 100 frascos doados pelo fabricante.





No sábado (4), o Ministério da Saúde também iniciou a distribuição de etanol farmacêutico. As 580 ampolas foram enviadas para Pernambuco (240), Paraná (100), Bahia (90), Distrito Federal (90) e Mato Grosso do Sul (60), que pediram reforço no estoque.



