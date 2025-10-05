CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA


domingo, 5 de outubro de 2025

Moraes suspende força-tarefa que investiga organização criminosa

domingo, outubro 05, 2025  Nenhum comentário

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou, de forma liminar, a suspensão da força-tarefa, instituída pelo Ministério Público do Pará, que investigava a suposta atuação de uma organização criminosa na prefeitura de Ananindeua, comandada por Daniel Santos.

Um dos focos da força-tarefa era o suposto esquema de propinas, fraudes licitatórias e lavagem de dinheiro que seria comandado por Santos.

Em sua decisão, o magistrado estabeleceu que a Procuradoria-Geral de Justiça do Pará preste esclarecimentos em até 10 dias. Com isso, todos os procedimentos em curso contra o mandatário foram travados até que o STF delibere sobre o caso.

FONTE: Radar – Veja

