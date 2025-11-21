Bandido do CV assassino de policial morre ao atacar operação no Rio

"Mangabinha" era soldado de líderes de pontos de venda do narcotráfico na Cidade de Deus e morreu com outros dois suspeitos de atacar policiais.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que neutralizou o criminoso da facção Comando Vermelho, Luiz Felipe Honorato Romão, conhecido como “Mangabinha”, na manhã desta sexta-feira (21), na Cidade de Deus. O bandido de alta periculosidade morreu ao voltar a atacar agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). E é o mesmo que se vangloriou publicamente por ter atirado contra equipes da mesma divisão, no episódio em que o policial civil José Antônio Lourenço Junior foi assassinado, em maio.





Também foram mortos na operação outros dois envolvidos na morte do policial do CORE: Gabriel Gomes da Costa, conhecido como “Ratomen”, gerente do tráfico na Cidade de Deus, e Ygor Freitas de Andrade, o “Matuê”, chefe do tráfico na Gardênia Azul.





“É importante frisar que Ratomen e Mangabinha foram identificados e tiveram suas prisões decretadas após importante trabalho de investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que comprovou de maneira clara e técnica a participação desses narco-terroristas nos ataques contra a equipe que atuou naquele dia na Cidade de Deus”, ressalta a Polícia Civil.

Segundo a corporação, Mangabinha atuava como soldado que protegia líderes da facção e pontos de venda do narcotráfico, nas áreas conhecidas como Karatê e 13. Ele ostentava vida criminosa nas redes sociais, mesmo foragido da Justiça, exibindo fuzis, granadas e rádios comunicadores, e publicando mensagens de incentivo à violência armada contra policiais.





“O criminoso acumulava cinco ocorrências criminais, relacionadas a associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e resistência. Além disso, possuía dois mandados de prisão em aberto, sendo um por evasão do sistema prisional e outro por homicídio, relativo à morte do policial civil da CORE”, detalhou a Polícia Civil.





Veja como Mangabinha ostentava sua periculosidade nas comunidades da Cidade de Deus:

