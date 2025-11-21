Moradores denunciam despejo de areia que bloqueia via próximo à Praça da Santa Casa

Na manhã desta quinta-feira, moradores da rua Luiz Gonzaga Prado, nas proximidades da Praça da Santa Casa, registraram uma reclamação sobre uma situação que vem causando transtornos no local. De acordo com o relato enviado ao portal, uma grande quantidade de areia foi despejada no meio da rua, bloqueando totalmente a passagem de veículos.





Segundo os moradores, diversos motoristas já ficaram atolados ao tentar atravessar o trecho. A areia, ao que tudo indica, pertence a uma obra que está sendo realizada na área. Apesar de existir espaço suficiente dentro do terreno da construção para armazenar o material, os responsáveis teriam optado por despejá-lo na via pública.





A atitude tem prejudicado tanto a circulação de veículos quanto o trânsito de pedestres, que precisam desviar do acúmulo de areia. A comunidade local solicita que as autoridades competentes adotem as medidas necessárias e cabíveis para resolver o problema e evitar acidentes ou novos transtornos na região.