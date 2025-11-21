CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 21 de novembro de 2025

Mulher tem celular roubado por dupla armada no bairro Sumaré, em Sobral

Na noite do último dia 19 de novembro de 2025, uma mulher foi vítima de um assalto no bairro Sumaré.

Segundo informações, a vítima seguia para casa acompanhada do esposo quando o casal foi surpreendida por dois indivíduos, que anunciaram o assalto. A dupla tomou o celular da vítima e também tentou levar a motocicleta do casal. Apesar da ação criminosa, a motocicleta foi recuperada logo em seguida, restando apenas o roubo do aparelho celular.

Logo após o roubo, os assaltantes fugiram em rumo ignorado.

