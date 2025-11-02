“Bruxa do Instagram” é presa por enganar clientes: “Espíritos mandam"

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu Marcela Karina de Toledo, conhecida nas redes sociais como a “Bruxa do Instagram”, suspeita de aplicar diversos golpes por meio de seu perfil online. A prisão, realizada na Barra da Tijuca, zone oeste do Rio, nesta sexta-feira (31/10).





De acordo com as investigações conduzidas pela 41ª DP (Tanque), Marcela se apresentava na internet como influenciadora, terapeuta holística e “magista”, usando o nome “Chandhra Carriem”. Com uma imagem cuidadosamente montada nas redes sociais, vestida com roupas e símbolos ligados à bruxaria, ela conquistava a confiança de seguidores e clientes em busca de ajuda espiritual.





As vítimas relatam que a golpista oferecia “consultas místicas” e fazia promessas de resolver problemas amorosos, financeiros e familiares por meio de rituais. As promessas, no entanto, nunca se concretizavam.









Golpe do pix





Além dos golpes espirituais, Marcela também é investigada pelo chamado “golpe do Pix agendado”. Nesse esquema, ela se passava por influenciadora digital e abordava comerciantes oferecendo divulgar seus produtos em troca de uma “parceria”. A falsa influenciadora simulava transferências de valores por Pix, que nunca eram efetivadas.





Os policiais localizaram Marcela em sua residência e cumpriram o mandado de prisão preventiva por estelionato. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas da chamada “Bruxa do Instagram”





Com informações Metrópoles