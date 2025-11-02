Filha de Neymar sofre acidente doméstico e passa por cirurgia

A filha do jogador Neymar Jr. com a influenciadora Amanda Kimberlly, Helena, sofreu um acidente doméstico nesta sexta-feira (31) e precisou passar por uma cirurgia de emergência.





Segundo relatos da mãe da menina de um ano, a filha do craque dos Santos prendeu o dedo na porta.





Amanda Kimberlly compartilhou os detalhes nas redes sociais:









– Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência – disse.





Em outro momento do post, a influenciadora disse que a filha já está se recuperando:





– Criança se recupera tão rápido que impressiona, mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está bem, brincando e sem dor. No hospital, vi crianças passando por situações tão mais difíceis que a da Helena. Ali, agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa – afirmou.





Neymar está em Santos, onde se prepara para o retorno a campo às 16h, em partida contra o Fortaleza. O jogador ainda não se pronunciou sobre o acidente.





Além de Helena, Neymar é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de sua relação com Carol Dantas. Ele também tem Mavie, 2 anos, e Mel, de três meses, de seu relacionamento atual com Bruna Biancardi.





(Pleno News)