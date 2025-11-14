Comércio de Sobral abre neste sábado de feriado, mediante acordo, e aposta em movimento reforçado pela Black Friday

Neste sábado, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, o comércio de Sobral funcionará normalmente, segundo a convenção coletiva do trabalho vigente. A informação foi confirmada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que destaca que as lojas de rua — especialmente no Centro — e o Sobral Shopping estarão de portas abertas para atender os consumidores.



A expectativa é de grande movimento, impulsionado pela proximidade da Black Friday. Muitas lojas já anteciparam suas promoções, o que deve atrair quem deseja garantir ofertas antes da data oficial. O presidente da CDL, Alysson Coelho, acredita que o feriado pode se transformar em um dos dias mais fortes do mês para o setor.



“O consumidor terá uma grande oportunidade de antecipar suas compras, inclusive do Black Friday, porque muitas lojas já anteciparam as promoções. E enquanto tem produto, o consumidor tem que aproveitar”, afirmou.