NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 152 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (14) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 06

Ajudante de motorista 01

Assessor de microcrédito 01

Assistente de mídias sociais 01

Atendente de balcão 01

Atendente de mesa 02

Atendente do setor de frios e laticínios 02

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de expedição 01

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de linha de produção 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Barman 01

Bibliotecário 01

Confeiteiro 02

Consultor de vendas 06

Coordenador de administração de pessoal 01

Coordenador de eventos 01

Empregado doméstico arrumador 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Estoquista 02

Garçom 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de automóvel 02

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01

Mecânico de refrigeração 01

Montador instalador de acessórios 01

Motorista entregador 01

Nutricionista 02

Operador de caixa 10

Pasteleiro 01

Pedreiro 08

Promotor de vendas 01

Repositor - em supermercados 01

Representante comercial autônomo 01

Salgadeiro 01

Servente de pedreiro 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de enfermagem 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor de serviços 02

Vendedor porta a porta 06

Vendedor pracista 11

Total 96

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Armador de estrutura de concreto 01

Estoquista 02

Operador de vendas (lojas) 03

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 56