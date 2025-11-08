Dentista é preso por dopar pacientes e fazer transferências bancárias indevidas

Manaus – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na quinta-feira (06/11), mandado de prisão preventiva contra um dentista, de 34 anos, investigado por submeter pacientes a procedimentos estéticos não autorizados e, após sedá-las, realizar transferências bancárias indevidas. O profissional é sócio-proprietário de uma clínica odontológica situada no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.





De acordo com a delegada Déborah Barreiros, as investigações tiveram início após denúncias de quatro vítimas, todas com relatos semelhantes. Elas afirmaram ter sido submetidas a procedimentos estéticos sem consentimento.





“As vítimas relataram que foram sedadas pelo dentista e, posteriormente, constataram que ele havia realizado transferências bancárias não autorizadas para contas vinculadas à clínica ou para a conta pessoal dele”, explicou a delegada.





Conforme a autoridade policial, diante das evidências, foi instaurado Inquérito Policial (IP) para apurar os crimes. As investigações revelaram que os procedimentos realizados sem autorização resultaram, além das transferências indevidas, em lesões corporais nas pacientes.





“Representamos à Justiça pela prisão preventiva do suspeito e pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão na clínica, medidas que foram deferidas pela Vara de Garantias Penais e Inquéritos Policiais”, informou Déborah Barreiros.





Na manhã de quinta-feira, os policiais civis cumpriram o mandado de busca e apreensão nas dependências da clínica, com acompanhamento de duas peritas odontolegais do Instituto de Criminalística (IC). As especialistas realizaram a coleta e preservação de materiais de interesse pericial.





“No local, apreendemos medicações de uso controlado utilizadas para sedação de pacientes, além de prontuários, equipamentos odontológicos, documentos financeiros e mídias eletrônicas. Todo esse material será analisado tecnicamente e juridicamente”, detalhou a delegada.





O dentista foi localizado e preso no mesmo endereço, sendo conduzido à unidade policial. Ele responderá pelos crimes de invasão de dispositivo informático, lesão corporal e roubo, permanecendo à disposição da Justiça.





“As investigações prosseguem com a análise minuciosa do material apreendido e a identificação de outras possíveis vítimas, visando à completa elucidação dos fatos e à responsabilização criminal do investigado”, concluiu a delegada.





