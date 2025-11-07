Derrite deixa a secretaria de segurança pública de SP

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), foi exonerado na quarta-feira (5) para voltar à Câmara dos Deputados, em Brasília, onde deve ser o relator do projeto de lei que equipara facções criminosas a organizações terroristas.





O afastamento de Derrite do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ser por cerca de uma semana até que as votações na Câmara dos Deputados se encerrem.





O projeto inicialmente seria relatado pelo deputado de direita Nikolas Ferreira (PL-MG), mas o parlamentar cedeu a relatoria da proposta, que enquadra facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), além de milícias, como terroristas.





O objetivo é cacifar Derrite eleitoralmente para a eleição de 2026, onde o secretário afirma que irá concorrer a uma vaga de senador pelo estado de São Paulo.





O texto do PL de autoria do deputado Danilo Forte (União-CE) foi apresentado em março na Câmara e ganhou força após a operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que terminou com a morte de 121 pessoas oficialmente.





Nesta segunda (3), o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Paulo Azi (União-BA), incluiu na pauta do colegiado um projeto que equipara facções criminosas a organizações terroristas.





O projeto passou pela Comissão de Segurança Pública e aguarda votação na CCJ. A proposta não precisaria ser votada na comissão, já que teve um requerimento de urgência aprovado, o que dispensa a análise pelas comissões temáticas.





Azi, no entanto, decidiu pautar o texto mesmo assim, porque o projeto vem sofrendo questionamentos a respeito da sua constitucionalidade, tema objeto de análise da comissão.





Apesar disso, não há garantia de que a proposta será votada nesta terça (4), porque os governistas podem pedir vista - mais tempo para análise da matéria.





“O que me fez tomar essa iniciativa é que estão ocorrendo questionamentos sobre a constitucionalidade da matéria e o foro próprio para essa discussão é lá na comissão”, afirmou.

Após a megaoperação no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o governo federal entende que “uma coisa é terrorismo, oura coisa são facções criminosas”.





“A propria posição do minsitro Lewandowski é de que esse assunto relacionado a terrorismo só deve ocorrer em casos especificos, quando existem quesões ideologicas envolvidas e que por isso poderia haver afronta a direitos individuais. Por isso, a gente tem que tentar esclarecer lá [na comissão]”, disse Azi.





O presidente da CCJ afirmou ainda que o objetivo é abreviar a discussão da matéria no plenário. “Se aprovada, a discussão passa a ser abreviada no plenário, porque já foi feito o controle de constitucionalidade na comissão. Essa etapa já é vencida”.









Discussão sobre soberania





Governistas têm dito que igualar as facções criminosas a organizações terroristas abre espaço para intervenção de outros países no Brasil.





O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), disse que a pauta é “inconstitucional” e significa entreguismo da soberania nacional.





“Enquanto o governo federal investe em ações reais, como mostrou a Operação Carbono Oculto, que desarticulou redes criminosas com cooperação institucional e inteligência financeira, os governadores da direita tentam impor pautas populistas e inconstitucionais, como pena de morte, prisão perpétua e a equiparação do crime organizado ao terrorismo, abrindo caminho ao entreguismo da soberania nacional e à retórica dos traidores da Pátria”.





A oposição, por outro lado, tenta explorar o que considera uma leniência do governo com o crime organizado.





“Governo Lula defende que PCC e CV não são 'terroristas'. Ora, não falam tanto de soberania? Cadê a soberania? Vinte e oito por cento da população brasileira vivem em áreas em que os traficantes mandam, que o crime organizado comanda”, afirmou o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB).









Parecer





O relator atual do texto na CCJ, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), afirma que elaborou parecer favorável à adequação da proposta com a Constituição, contramão do que argumentam governistas e Lewandowski.





O texto iguala a atos de terrorismo as condutas praticadas por milícias, facções, organizações paramilitares, grupos criminosos ou esquadrões.





“Para além da ostensiva violação dos direitos de quem é sujeito à tal governança criminal, o risco causado pela atuação dessas organizações à população que se encontra próximo ao território ilegalmente dominado é real, mensurável e enorme”, afirmou em seu parecer.





No plenário, a relatoria deve ser entregue ao secretário de segurança pública de São Paulo, o deputado licenciado Guilherme Derrite (PL-SP).





Com informações do g1