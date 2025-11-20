Homem tem bolsa com dinheiro e documentos pessoais furtados no Mercado Público de Sobral

Na manhã de terça-feira, 18 de novembro de 2025, um homem identificado teve sua bolsa furtada no Mercado Público, localizado no Centro de Sobral.





Segundo informações, a vítima estava no local consumindo bebida quando colocou sua bolsa ao lado da cadeira. Nesse momento, um indivíduo não identificado teria se aproximado e levado o objeto.





Dentro da bolsa, estavam diversos documentos pessoais da vítima, incluindo RG, CPF, certidão de nascimento, documento de reservista e certificado de conclusão do ensino médio. O declarante informou que não presenciou outras ações além do momento em que percebeu o desaparecimento da bolsa.