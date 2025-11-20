Motocicleta é roubada em Sobral; vítima é abordada por dupla armada

Um motociclista teve sua moto roubada na tarde de 17 de novembro de 2025, no bairro Sumaré, em Sobral.





Segundo informações, um homem de aproximadamente 25 anos, trafegava pela região quando foi surpreendido por dois indivíduos. Um deles era baixo e vestia camisa branca, enquanto o outro usava uma camisa preta e conduzia uma motocicleta de modelo semelhante ao utilizado por mototaxistas da região. O suspeito que trajava camisa branca desceu da motocicleta já com uma arma de fogo em mãos, anunciando o assalto. Ele exigiu que a vítima entregasse imediatamente a moto, além do celular. Após isso, os assaltantes fugiram em rumo ignorado.





O veículo roubado é uma motocicleta Yamaha/BR150 Factor, ano/modelo 2025, de cor preta.