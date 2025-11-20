CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 20 de novembro de 2025

Incêndio grave atinge pavilhão da conferência COP30, em Belém

quinta-feira, novembro 20, 2025  Nenhum comentário

Episódio ocorreu na chamada Zona Azul, no Pavilhão dos Países.
Um incêndio grave atinge, nesta quinta-feira (20), um dos pavilhões que integram a área da COP30 em Belém (PA). Equipes de segurança retiraram todas as pessoas que estavam no local. Até as 14h20, não havia informações sobre a causa do fogo.

O episódio ocorreu na chamada Zona Azul, no Pavilhão dos Países, área onde atuam negociadores oficiais das delegações. Após o início do incêndio, a energia elétrica do pavilhão foi desligada como medida de segurança.

Não há registro de feridos até o momento.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 