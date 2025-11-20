Incêndio grave atinge pavilhão da conferência COP30, em Belém

Episódio ocorreu na chamada Zona Azul, no Pavilhão dos Países.

Um incêndio grave atinge, nesta quinta-feira (20), um dos pavilhões que integram a área da COP30 em Belém (PA). Equipes de segurança retiraram todas as pessoas que estavam no local. Até as 14h20, não havia informações sobre a causa do fogo.





O episódio ocorreu na chamada Zona Azul, no Pavilhão dos Países, área onde atuam negociadores oficiais das delegações. Após o início do incêndio, a energia elétrica do pavilhão foi desligada como medida de segurança.



