Concessionária é alvo de furto após arrombamento em Sobral

Na manhã da última segunda-feira, 17 de novembro de 2025, uma concessionária localizada na Avenida Eurípedes Ferreira Gomes, no bairro Jocely Dantas, em Sobral, foi alvo de um furto qualificado após criminosos entrarem no estabelecimento pela porta dos fundos.





Segundo informações, o crime foi percebido por volta das 07h30, quando funcionários notaram que objetos haviam sido subtraídas do local.





A concessionária possui sistema de câmeras de segurança e registrou toda ação criminosa.





A Polícia Civil deve utilizar as gravações, assim que disponibilizadas, para auxiliar na identificação dos suspeitos e na investigação do caso.