Mulher tem moto e pertences roubados durante assalto no Centro de Sobral

Na manhã do dia 17 de novembro de 2025, uma jovem foi vítima de um assalto no bairro Centro, em Sobral, após ser abordada por um homem armado enquanto se deslocava próximo a uma igreja da região.





Segundo o relato, o suspeito — descrito como um homem alto, trajando roupas escuras — aproximou-se da vítima por trás e, sob ameaça de arma de fogo, ordenou que ela entregasse seus bens. Em estado de nervosismo, ela forneceu todos os objetos exigidos pelo assaltante, que fugiu imediatamente do local.





Entre os itens roubados estão a motocicleta Honda Biz 110i, de cor vermelha, placa SAP1D70, além de documentos pessoais, cartão do SUS, cartão bancário, carteira de identidade, CPF, um iPhone 11 e outros objetos, incluindo um par de sandálias.





A vítima, embora abalada, não sofreu ferimentos. As autoridades reforçam a importância do registro imediato de ocorrências como esta para auxiliar no trabalho policial e nas buscas pelos responsáveis.