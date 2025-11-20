Polícia Civil prende em flagrante dupla suspeita de roubar carro de entregas em Fortaleza

Em uma ação rápida, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, nesse sábado (8), dois homens suspeitos de roubar um carro de entregas no bairro Vila União – Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza. As capturas ocorreram no bairro Serrinha (AIS 5). Parte das mercadorias foi recuperada.





Após a ação criminosa, registrada na noite de sexta-feira (7), equipes do Departamento de Combate a Crimes contra o Patrimônio (Depatri), com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (Nuip), deram início às diligências. Os policiais civis se dirigiram até o endereço do suspeito. Ao chegar ao local, os policiais encontraram parte dos produtos roubados. O suspeito, um homem de 26 anos, foi preso em flagrante. Ele já tem antecedentes por outros roubos.





Com a continuidade das diligências, os policiais foram até o endereço do segundo suspeito, também no bairro Serrinha, onde capturaram o indivíduo, de 20 anos. Com ele, foram apreendidos outros produtos do roubo e um simulacro de pistola. Quando adolescente, o homem respondeu a atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal, receptação, roubo de veículo e tráfico de drogas. Agora, a dupla está à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.