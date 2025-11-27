CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 27 de novembro de 2025

Motocicleta é furtada em estacionamento do Hospital Regional de Sobral (HRN)

quinta-feira, novembro 27, 2025

Um funcionário do Hospital Regional de Sobral (HRN) teve sua  motocicleta,  furtada no estacionamento da unidade de saúde, localizado na Avenida John Sanford.

Segundo informações, o trabalhador estaciona diariamente sua moto no espaço destinado a funcionários. Na manhã do dia 26 de novembro, ele deixou o veículo no local como de costume antes de iniciar seu turno de trabalho.

Ao retornar ao término do expediente, por volta das 7h30, percebeu que a moto havia sido furtada.

A Polícia Civil segue apurando o ocorrido.

Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.

