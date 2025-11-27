Motocicleta é furtada em estacionamento do Hospital Regional de Sobral (HRN)

Um funcionário do Hospital Regional de Sobral (HRN) teve sua motocicleta, furtada no estacionamento da unidade de saúde, localizado na Avenida John Sanford.





Segundo informações, o trabalhador estaciona diariamente sua moto no espaço destinado a funcionários. Na manhã do dia 26 de novembro, ele deixou o veículo no local como de costume antes de iniciar seu turno de trabalho.





Ao retornar ao término do expediente, por volta das 7h30, percebeu que a moto havia sido furtada.





A Polícia Civil segue apurando o ocorrido.





Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia (190). O sigilo e o anonimato são garantidos.