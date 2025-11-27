PMs DA PRE PRENDEM HOMEM COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM SANTA QUITÉRIA/CE

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (27) após uma abordagem realizada por policiais da 2ª Companhia da BPRE no posto de fiscalização localizado no município de Santa Quitéria, interior do Ceará.





Segundo informações, um policial militar relatou que participava de uma operação de rotina quando deu ordem de parada a um veículo com placa OLC-8564. Durante a verificação dos documentos do motorista, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.





Após a confirmação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à segunda delegacia de Sobral, responsável para os procedimentos legais.





A prisão reforça as ações de fiscalização realizadas pela Polícia Rodoviária Estadual, que frequentemente identifica irregularidades e cumpre determinações judiciais durante operações em estradas e postos avançados.





foto ilustrativa