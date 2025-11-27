POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE SUSPEITO DE HOMICÍDIO EM CATUNDA/CE

Na manhã de hoje, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram um mandado de prisão contra Felipe Jorge, 22 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em junho deste ano na região de Catunda, no Ceará.





De acordo com informações oficiais, o mandado de prisão foi cumprido na residência do acusado, localizada na zona rural de Catunda. O suspeito não ofereceu resistência no momento da abordagem realizada pelos agentes do DHPP.





Os investigadores conduziram o suspeito à segunda delegacia de Sobral, para a realização dos procedimentos legais.