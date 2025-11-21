OPORTUNIDADE: IBGE lança editais com quase 10 mil vagas temporárias de nível médio

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, nesta terça-feira, dois editais de concurso público para contratação temporária de profissionais de nível médio.





Para a função de agente de pesquisas e mapeamento, serão ofertadas 8.480 vagas, com remuneração de R$ 2.676,24. Já o cargo de supervisor de coleta e qualidade contará com 1.110 vagas, com salário de R$ 3.379,00.





As inscrições começaram às 16h de ontem e seguem até 11 de dezembro, no portal da Fundação Getúlio Vargas: