CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 21 de novembro de 2025

OPORTUNIDADE: IBGE lança editais com quase 10 mil vagas temporárias de nível médio

sexta-feira, novembro 21, 2025  Nenhum comentário

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, nesta terça-feira, dois editais de concurso público para contratação temporária de profissionais de nível médio.

Para a função de agente de pesquisas e mapeamento, serão ofertadas 8.480 vagas, com remuneração de R$ 2.676,24. Já o cargo de supervisor de coleta e qualidade contará com 1.110 vagas, com salário de R$ 3.379,00.

As inscrições começaram às 16h de ontem e seguem até 11 de dezembro, no portal da Fundação Getúlio Vargas: 

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 