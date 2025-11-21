Responsável por guardar armas e drogas de grupo criminoso é preso pela Polícia Civil/CE

A ação em flagrante aconteceu na cidade de São Gonçalo do Amarante.

Uma prisão em flagrante e a apreensão de armas, drogas e dinheiro foi o resultado de uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa quarta-feira (19), em São Gonçalo do Amarante, na Área Integrada de Segurança 25 (AIS 25) do Ceará. Com base nas investigações, o alvo é apontado como responsável por guardar armas e drogas de um grupo criminoso de origem carioca, na localidade de Taíba.





Com informações obtidas após um trabalho de inteligência coordenado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), os oficiais tomaram conhecimento de que um indivíduo, de 25 anos, era responsável por guardar materiais ilícitos para um grupo criminoso que atua em bairros de Fortaleza e na Região Metropolitana. Com o endereço exato do local, os policiais tiveram êxito na prisão e encontraram um vasto material em posse do suspeito.





Na ocasião, foram apreendidos uma pistola, carregadores de pistola — um deles alongado —, pouco mais de um quilo de cocaína e crack, dinheiro em espécie, celulares, bem como diversos apetrechos para a venda dos entorpecentes. Diante disso, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da Draco. Na especializada, ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Agora, segue à disposição da Justiça.

