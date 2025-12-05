Chefe do CV é preso em operação da Polícia Civil em Maranguape

Uma operação coordenada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), resultou, nesta quarta-feira (3), na prisão de um homem de 36 anos apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) com atuação em Maranguape. Durante a ação, também foram apreendidas munições e uma arma artesanal vinculadas ao suspeito.





A ofensiva foi conduzida pela Delegacia de Maranguape, pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), da 5ª Seccional da Região Metropolitana, e pelo Departamento de Inteligência (DIP). Segundo as investigações, o preso já era alvo de apurações envolvendo crimes ocorridos na cidade e em municípios próximos. Ele possuía três mandados de prisão em aberto — dois por integrar organização criminosa e um por roubo majorado — e antecedentes por tráfico de drogas.





O cumprimento das ordens judiciais ocorreu em Pacoti, onde o homem foi localizado, capturado e encaminhado à disposição do Judiciário. Em continuidade às diligências, as equipes estiveram em um imóvel em Maranguape ligado ao investigado, onde localizaram a arma artesanal e munições. A Polícia Civil informou que segue com ações voltadas à identificação de outros integrantes do mesmo grupo.





Com a captura realizada nesta quarta-feira, chega a cinco o número de prisões efetuadas em menos de 48 horas na Região Metropolitana de Fortaleza. Os detidos são apontados por envolvimento direto em crimes registrados em Maranguape e Maracanaú. Segundo a PCCE, os mandados de prisão preventiva foram cumpridos por delitos como receptação, ameaça, desobediência, integrar organização criminosa e homicídio.





A Secretaria da Segurança destaca que o trabalho integrado visa impedir a consolidação ou a expansão de atividades criminosas na região, com foco na atuação investigativa e no cumprimento de decisões judiciais. Fonte: Cn7