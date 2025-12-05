CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 5 de dezembro de 2025

Mais de uma tonelada de maconha é apreendida durante abordagem na CE-350, em Pindoretama

sexta-feira, dezembro 05, 2025  Nenhum comentário

Uma operação policial resultou na apreensão de 1.013 quilos de maconha prensada na CE-350, próximo ao entroncamento com a CE-040, na localidade de Capim de Roça, em Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a polícia, a droga estava sendo transportada em um veículo dirigido por Francisco Wagner Santana da Silva, de 40 anos, que afirmou trabalhar com fretes e disse ter sido contratado para levar o material. Ele relatou que pegou a carga no próprio município, porém não soube informar o destino final nem identificar quem o contratou.

Durante a vistoria, os agentes localizaram vários tabletes de maconha prensada distribuídos no compartimento de carga. O veículo e o entorpecente foram apreendidos, e o motorista foi levado à delegacia responsável pela região, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue investigando para identificar demais envolvidos no transporte, no envio e no recebimento da droga. Via portal CN7

