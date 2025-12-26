EUA bombardeiam posições do Estado Islâmico na Nigéria em retaliação à violência contra cristãos

O presidente Donald Trump anunciou, na tarde desta quinta-feira, que forças dos Estados Unidos realizaram “numerosos e poderosos” ataques contra alvos do Estado Islâmico (ISIS) no noroeste da Nigéria.





Em publicação na rede social Truth Social, Trump afirmou que a ofensiva foi conduzida sob sua ordem direta como comandante em chefe das Forças Armadas norte-americanas. Segundo ele, a ação teve como objetivo integrantes do grupo extremista, acusados de promover ataques violentos na região.





“Esta noite, sob minha direção como comandante em chefe, os Estados Unidos lançaram um ataque poderoso e letal contra a escória terrorista do ISIS no noroeste da Nigéria, que vinha matando brutalmente, principalmente cristãos inocentes, em níveis não vistos há muitos anos, e até mesmo séculos”, escreveu.





O presidente norte-americano declarou ainda que já havia alertado previamente os militantes do grupo jihadista sobre as consequências caso a violência não fosse interrompida.





“Se não parassem o massacre de cristãos, pagariam um alto preço — e esta noite isso aconteceu”, afirmou.





Trump também destacou a atuação do que chamou de “Departamento de Guerra”, ao dizer que foram realizados ataques precisos. “Foram executados numerosos ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer. Sob minha liderança, nosso país não permitirá que o terrorismo islâmico radical prospere”, acrescentou.





A ação militar ocorreu durante o período do Natal, em meio a uma escalada de ataques contra comunidades cristãs no norte da Nigéria, segundo o presidente.





Ao encerrar a mensagem, Trump afirmou: “Que Deus abençoe nossas Forças Armadas e feliz Natal a todos, inclusive aos terroristas mortos. Haverá muitos mais se o massacre de cristãos continuar”.





O presidente reiterou que os Estados Unidos poderão adotar novas medidas caso persistam ameaças contra a população civil.





No mês passado, Trump alertou que poderia cortar a ajuda dos Estados Unidos à Nigéria e entrar no país “atirando para todos os lados” caso o governo nigeriano não fizesse mais para impedir que extremistas islâmicos continuassem matando cristãos.





O presidente afirmou ainda que havia orientado o Departamento de Guerra a “se preparar para uma possível ação” contra “bandidos terroristas” na Nigéria, em publicação feita no dia 1º de novembro na rede social Truth Social.





De acordo com o grupo de direitos humanos Intersociety, mais de 7 mil cristãos foram mortos na Nigéria somente neste ano.





Na semana passada, o governo Trump também convocou de volta mais de duas dezenas de embaixadores que atuavam em diferentes países ao redor do mundo, incluindo a Nigéria e outras nações africanas. Os diplomatas haviam sido nomeados pelo ex-presidente Joe Biden.





Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump já ordenou ataques militares no Iêmen, Somália, Iraque, Irã, Síria, além de operações no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico Oriental.









Eis a íntegra declaração de Trump:





Esta noite, sob minha direção como Comandante em Chefe, os Estados Unidos lançaram um ataque poderoso e mortal contra a escória terrorista do ISIS no noroeste da Nigéria, que vinha atacando e matando brutalmente, principalmente, cristãos inocentes, em níveis não vistos há muitos anos — ou até séculos! Já havia alertado esses terroristas de que, se não parassem com o massacre de cristãos, haveria um preço alto a pagar — e esta noite, houve. O Departamento de Guerra executou diversos ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer. Sob minha liderança, nosso país não permitirá que o terrorismo islâmico radical prospere. Que Deus abençoe nossas Forças Armadas, e FELIZ NATAL a todos — inclusive aos terroristas mortos, dos quais haverá muitos mais se continuarem com o massacre de cristãos.





DONALD J. TRUMP PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA





Via Gazeta Brasil