Polícia Militar apreende dois fuzis e pistola em ação na Barra do Ceará, em Fortaleza/CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu dois fuzis calibre 5.56 — modelos AR-15 e M4 — e uma pistola .9mm com carregador estendido na madrugada de 25 de dezembro, durante a dispersão de um baile funk na Travessa Vitória Régia, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza; por volta das 2h20, equipes do 20º Batalhão foram recebidas com disparos e arremesso de garrafas ao chegarem ao local, usaram munições menos letais para controlar a situação e, embora ninguém tenha sido preso em flagrante por portarem armas no momento, o material bélico foi encontrado oculto na área e entregue ao 2º Distrito Policial, onde foi registrado o auto de apreensão, com a PMCE reforçando o chamado à população para colaborar com denúncias pelo Disque-Denúncia 181 ou WhatsApp (85) 3101-0181.

Veja mais sobre: Policia