Mais de 500 kg de maconha são apreendidos na véspera do Natal, em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Força Tática, apresentou na noite desta quarta-feira (24/12) os detalhes da grande apreensão de entorpecentes realizada em Manaus. Ao todo, aproximadamente 500 quilos de drogas foram retirados de circulação durante a operação. A apreensão aconteceu no beco Olaria, bairro São Lázaro, em Manaus.





O capitão Elson Júnior explicou que a apreensão é resultado de um trabalho estratégico de inteligência e patrulhamento, desenvolvido pela Força Tática no enfrentamento ao tráfico de drogas.





Segundo ele, a operação representa um impacto significativo nas atividades do crime organizado, especialmente pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos. Ainda de acordo com a Polícia Militar, ações como essa reforçam o compromisso da corporação com a segurança pública e a retirada de drogas das ruas, contribuindo diretamente para a redução da criminalidade e para a proteção da sociedade amazonense.





A PMAM destacou que seguirá intensificando operações em toda a capital e no interior do estado, com foco no combate ao tráfico de drogas e na manutenção da ordem pública.





Fonte: CM7