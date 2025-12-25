CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 25 de dezembro de 2025

Jovem mata padrasto por beijar sua mãe na noite de Natal em SP

quinta-feira, dezembro 25, 2025

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (25) após matar o padrasto durante uma confraternização de Natal em Jaguariúna (SP). O crime ocorreu em uma casa na Vila Sete de Setembro e deixou outras quatro pessoas feridas.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz não aceitava o relacionamento da mãe com a vítima, Leandro Flaeschen Moreira, de 41 anos, e se exaltou após presenciar uma troca de beijo entre o casal.

A mãe tentou intervir e foi ferida, assim como outras três pessoas, que foram levadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A filha de Leandro, de 16 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), presenciou a cena e foi encaminhada pelo Conselho Tutelar para acolhimento temporário.

O suspeito fugiu, mas foi localizado pela Polícia Militar enquanto era agredido por moradores, recebeu atendimento médico e foi detido. O caso segue sob investigação. Via portal Pleno News

