Morre Isabelle Marciniak, campeã de ginástica, aos 18 anos

A ginasta paranaense Isabelle Marciniak morreu aos 18 anos, nesta quarta-feira (24), vítima de câncer. O anúncio foi dado pela Federação Paranaense de Ginástica nas redes sociais.





– Com muito pesar, a Federação Paranaense de Ginástica recebe a notícia do falecimento da ex-ginasta Isabelle Marciniak. Isabelle fez parte da história do Clube Agir, onde construiu conquistas importantes e brilhou em Campeonatos Paranaenses e Brasileiros – afirmou o texto.





Isabelle lutava contra um linfoma de Hodgkin. Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. O sepultamento ocorre nesta quinta-feira (25) no Cemitério Jardim Independência, em Araucária.





Ainda no comunicado, a Federação Paranaense de Ginástica destacou o último grande título conquistado pela atleta.





– Entre seus últimos feitos, destaca-se o título de campeã com o trio adulto do Clube Agir, em 2023, resultado de seu comprometimento e espírito de equipe. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de equipe, treinadores e toda a comunidade da ginástica – diz o texto.





– Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação. Nossos sentimentos. Descanse em paz – conclui.





Em 2021, Isabelle foi ouro no Brasileiro de Ginástica Rítmica. A jovem era natural de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, e considerada uma “jóia” da ginástica.



