Homem ‘briga’ com sucuri e mata a cobra com mordida

Um episódio inusitado e perigoso ocorreu na noite da última segunda-feira (1º) no bairro Recanto dos Pássaros, em Mococa, interior de São Paulo. Um homem acabou entrando em confronto direto com uma sucuri e, em meio ao desespero, mordeu o animal para conseguir se soltar. A cobra acabou morrendo após a agressão.





Segundo o Corpo de Bombeiros, tudo aconteceu quando o homem teria tropeçado e caído sobre a sucuri. Surpresa com o impacto, a cobra imediatamente o mordeu. Assustado e tentando se livrar do ataque, o homem revidou com uma mordida e puxou o animal, conseguindo se desprender.





Ainda em pânico, ele acabou matando a sucuri após o confronto. Os bombeiros foram acionados e prestaram atendimento à ocorrência. A vítima foi encaminhada a um hospital da região e, apesar da situação inusitada, passa bem.





No hospital, ele relatou aos profissionais de saúde ter mordido a cobra para se libertar. O homem também levou o animal morto até a unidade hospitalar. De acordo com o relato, ele estaria alcoolizado no momento do incidente.





A sucuri, embora grande e potencialmente perigosa, não é uma cobra venenosa, mas pode causar acidentes graves devido à força e ao modo de ataque por constrição. O caso segue sendo tratado como um acidente atípico envolvendo fauna silvestre.





Via portal do Ancorador