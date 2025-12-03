Flamengo conquista o Brasileirão dias após levantar a Libertadores

O Flamengo é o mais novo campeão do Campeonato Brasileiro. Apenas quatro dias depois de erguer a taça da Copa Libertadores, o time comandado por Filipe Luís voltou a fazer história diante de sua torcida no Maracanã.





Na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela 37ª rodada, o Rubro-Negro venceu o ameaçado Ceará e garantiu matematicamente o título nacional com uma rodada de antecedência. O herói do confronto foi Samuel Lino, autor do único gol da partida, coroando uma atuação sólida da equipe que dominou o adversário do início ao fim.





O Maracanã pulsou em vermelho e preto. A vitória reafirma o excelente momento vivido pelo clube, que encerra a temporada com duas conquistas expressivas e um futebol de alto nível sob o comando de Filipe Luís. A festa tomou conta das arquibancadas, celebrando um time que, mais uma vez, mostrou força, regularidade e poder decisivo nos momentos importantes.





Com o título assegurado, o Flamengo agora se prepara para encerrar o Brasileirão diante de sua torcida já com as faixas de campeão. Uma semana histórica para o clube que segue empilhando troféus e encantando seus torcedores.