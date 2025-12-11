Homem é executado dentro de loja, no centro de Varjota

O intenso movimento na área comercial não inibiu nem um pouco os criminosos, de praticarem a ação.

Um jovem de 19 anos foi executado na manhã desta quinta-feira (11), dentro de uma loja de importados na rua Modesto Mendonça, a poucos metros do Mercado Público, no centro de Varjota. O intenso movimento na área comercial não inibiu nem um pouco os criminosos, de praticarem a ação.





Dois indivíduos armados invadiram o estabelecimento VIP Imports e dispararam várias vezes contra o entregador Gabriel Florêncio Farias de Moraes, que morreu na hora. Após o homicídio, a dupla empreendeu fuga em rumo desconhecido.





A Polícia Militar foi acionada. O corpo de Gabriel será levado para o núcleo da Perícia Forense em Sobral. Este é o sétimo homicídio contabilizado na cidade, num intervalo inferior a um mês.





Via portal A Voz de Sta Quitéria