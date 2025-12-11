CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quinta-feira, 11 de dezembro de 2025

Homem é executado dentro de loja, no centro de Varjota

quinta-feira, dezembro 11, 2025  Nenhum comentário

O intenso movimento na área comercial não inibiu nem um pouco os criminosos, de praticarem a ação.
Um jovem de 19 anos foi executado na manhã desta quinta-feira (11), dentro de uma loja de importados na rua Modesto Mendonça, a poucos metros do Mercado Público, no centro de Varjota. O intenso movimento na área comercial não inibiu nem um pouco os criminosos, de praticarem a ação.

Dois indivíduos armados invadiram o estabelecimento VIP Imports e dispararam várias vezes contra o entregador Gabriel Florêncio Farias de Moraes, que morreu na hora. Após o homicídio, a dupla empreendeu fuga em rumo desconhecido.

A Polícia Militar foi acionada. O corpo de Gabriel será levado para o núcleo da Perícia Forense em Sobral. Este é o sétimo homicídio contabilizado na cidade, num intervalo inferior a um mês.

Via portal A Voz de Sta Quitéria

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 