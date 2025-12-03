Jogador entra em campo com tornozeleira eletrônica e viraliza

Cena inusitada de jogador na partida entre Goytacaz e Macaé chamou a atenção nas redes sociais.





Uma cena inusitada chamou a atenção nas redes sociais. O jogador Yuri de Carvalho da Silva entrou em campo em uma partida da Série B2 do Campeonato Carioca usando uma tornozeleira eletrônica. O vídeo da cena viralizou nas redes sociais e chamou a atenção para a história do atleta.





O jogador, que defende o Goytacaz, entrou em campo aos 25 minutos da partida contra o Macaé e a tornozoleira não passou despercebida pelos internautas. Mas qual é o motivo dele usar o dispositivo?









Jogador foi preso e está em regime aberto





Yuri foi preso em 2018 por tráfico de drogas e passou sete anos detido. Ele deixou a prisão em maio e passou pela progressão do regime, passando a cumprir a pena em regime aberto. Apesar de ter tido permissão de voltar ao trabalho, ele precisou usar a tornozeleira para seguir sendo monitorado pelas autoridades.





Yuri jogou a competição inteira com o dispositivo e esteve presente em vários jogos da equipe. Em nota ao ge, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) afirmou que não há qualquer regulamento que proíba que jogadores atuem de tornozeleira eletrônica.





“Com a missão de ir muito além dos gramados, reforçando a busca pela formação de cidadãos antes de atletas, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro entende que a inclusão/ressocialização é função primordial do esporte. Sobre a participação do atleta em uso de tornozeleira eletrônica, equipamento de monitoramento da Justiça, a FERJ buscará informações se há proibição legal do exercício da atividade profissional para não cometer erro de julgamento no caso”, disse a Federação em nota.





Fonte: Metrópoles