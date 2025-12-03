Mulher mata o pai após flagrar ele abusando de sua filha

Uma mulher de 33 anos confessou à Polícia Militar ter matado o próprio pai, de 58 anos, em Carnaúba dos Dantas (RN), nesta quarta-feira (3), após flagrá-lo abusando da filha dela, de 6 anos. A informação foi divulgada pela TV Tropical.





Segundo a apuração da emissora, após testemunhar o suposto abuso, a mulher levou o pai para um terreno próximo à casa da família, onde o golpeou com pedaço de pau e pedras. Depois, teria enterrado o corpo. O crime teria ocorrido durante a madrugada, e pela manhã ela se apresentou à polícia. Até agora, o corpo não foi localizado, e equipes da Polícia Científica do RN fazem buscas na área.





No depoimento, porém, a suspeita apresentou várias contradições. O caso pode ter uma reviravolta após a circulação de imagens que mostram um homem correndo na rua, supostamente o avô da criança, seguido por uma moto — que depois retorna sozinha. O advogado da suspeita disse que sua cliente está em estado de choque e não conseguiu,até esta tarde, prestar informações claras sobre o ocorrido.





A PM informou à TV Tropical que o homem apontado como autor do abuso usava tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil conduz a investigação para esclarecer o que realmente aconteceu.





COM INFORMMAÇÕEES DE @BLOGDOBG