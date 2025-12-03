CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 3 de dezembro de 2025

Policial militar é demitido por apresentar atestado médico falso no Ceará

quarta-feira, dezembro 03, 2025

Outros quatro agentes foram punidos administrativamente pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD).

Um policial militar foi demitido pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) por apresentar atestado médico falso à Corporação, no Interior do Estado.

A demissão do cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Gilcássio Oliveira da Silva foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última terça-feira (2).

A defesa do policial militar não foi localizada pela reportagem para comentar a decisão. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Conforme a decisão, a investigação administrativa foi aberta contra o militar, "em razão de, supostamente, no dia 24/03/2024, ter apresentado atestado médico falso, com a finalidade de se afastar das atividades laborais, assinado por médico que não estava de plantão no hospital localizado no município de Ipaumirim-CE, no dia em que o referido militar afirmou ter sido atendido".
A Unidade Hospitalar e a médica que tinha o nome no documento falso confirmaram aos investigadores que Gilcássio da Silva não foi atendido no estabelecimento, naquele dia.

Ao ser interrogado na CGD, o policial "admitiu que não foi atendido pela médica que estava atendendo no hospital no dia dos fatos" e revelou que "sua então esposa teria inserido a data de 24/03/24 em um atestado médico antigo", segundo o Diário Oficial.

O crime também resultou em um processo criminal, no qual o militar foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo crime militar de uso de documento falso, previsto pelo Código Penal Militar. A denúncia foi recebida pela Vara da Auditoria Militar do Estado do Ceará, e o acusado virou réu, no dia 13 de agosto deste ano.

Fonte: Diário do Nordeste

