Mãe é lesionada a faca por filho em Santa Quitéria, após se recusar a entregar celular para ele

Uma mulher de 43 anos foi lesionada a faca pelo próprio filho de 14 anos, na noite desta segunda-feira (1º), dentro da residência da família, no bairro Menezes Pimentel, em Santa Quitéria.





Segundo informações, o caso ocorreu durante um episódio de surto. Conforme relato da própria vítima, ela se recusou a entregar o telefone celular ao adolescente, que utiliza o aparelho com frequência. Diante da negativa, ele teria ido até a cozinha, pegado uma faca e desferido um golpe nas costas da mãe.





ERRAMOS: Inicialmente, a matéria informou que o adolescente teria autismo, com base na informação recebida. No entanto, ele não tem e sim, sofre de transtornos mentais.





A mulher foi socorrida ao Hospital Municipal Zezé Benevides, onde foi constatada uma lesão pequena. Ela recebeu curativo, medicação e passou por exame de raio-x. Na manhã de hoje, ela registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.





A Voz de Santa Quitéria apurou que o adolescente é acompanhado recentemente pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e que já havia registro de um episódio anterior de agressão dele contra a mãe.