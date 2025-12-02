Com investimento de R$ 4,7 milhões, Governo do Ceará inaugura Quartel dos Bombeiros, delegacia e areninha em Camocim

A manhã desta terça-feira (2) foi repleta de festa no município de Camocim, distante aproximadamente 360 km de Fortaleza. Sob o comando do governador Elmano de Freitas, foram entregues três equipamentos na cidade: o Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a Delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e uma areninha. Ao todo, o investimento do Governo do Ceará foi de aproximadamente R$ 4,7 milhões.





A cerimônia também contou com as presenças do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá; do coronel comandante-geral adjunto do CBMCE, Wagner Maia; do delegado-geral da PCCE, Márcio Gutierrez; da secretária-executiva do Esporte, Rosângela Aguiar, do coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, Sinval Sampaio; da prefeita Betinha Magalhães; entre outras autoridades.





“É uma alegria estar em Camocim vivendo esse momento tão importante, não só para a cidade, mas para toda a região. Quero agradecer as nossas parcerias com as prefeituras para fazer tudo avançar. Essas uniões são importantes. Ainda nesta semana assinaremos um convênio importante para a realização de uma estrada em Camocim, desenvolvendo ainda mais a cidade”, destacou o governador Elmano de Freitas.





O novo Quartel do CBMCE de Camocim vai atender sete municípios da região: Camocim, Granja, Martinópole, Chaval, Barroquinha, Jijoca de Jericoacoara e Viçosa do Ceará. O contingente estará à disposição para atuar em incêndios urbano e florestal; salvamentos aquático, terrestre e em alturas; atendimentos pré-hospitalar, entre outros.





Roberto Sá salientou os esforços do Governo do Ceará, de maneira geral, para fazer todo território cearense um local mais tranquilo para a população. “Tenho testemunhado o empenho, a dedicação do governador Elmano de tornar o Ceará um lugar mais seguro para se viver. Com determinação, vontade, estratégia e o sacrifício dos nossos homens e mulheres para proteger quem não conhece, isso é possível. Sei que vamos melhorar cada vez mais”, afirmou o titular da SSPDS.





O Quartel de Camocim conta com sala de comando; sala da coordenadoria de atividade técnica, sala de aula, administração, almoxarifado e recepção, acesso principal, jardins interno e externo, abrigo para veículos, vestiário e alojamento de cabos e soldados, copa, depósito de materiais, refeitório e academia.





O coronel Wagner Maia lembrou os avanços que serão possíveis por meio do novo Quartel de Camocim. “Hoje é um dia de festa, histórico e de muita gratidão. Essa unidade vem para fortalecer a política de interiorização do Corpo de Bombeiros. Diversas cidades estarão acolhidas pela proteção e trabalho dos Bombeiros, por meio desse novo batalhão. Onde o Corpo de Bombeiros for chamado nós estaremos lá, sempre com muita responsabilidade”, comentou.





No CBMCE há 28 anos, o coronel Carlos André Ribeiro Costa será o responsável pelo batalhão, comandando 28 pessoas com missões frequentes de salvamento e socorro. “Essa entrega tem uma importância estratégica para a região. Nós tínhamos Sobral cobrindo toda essa área. Com o novo Quartel, foi feita uma redistribuição de atuação na região, dividindo as missões e otimizando o trabalho”, pontuou.

Mais segurança





A nova delegacia da PCCE terá um efetivo com 19 profissionais, sendo três delegados e 16 oficiais investigadores, possuindo três viaturas à disposição. Com o equipamento inaugurado em Camocim, já são dez delegacias entregues para os cearenses desde 2023.





Márcio Gutierrez agradeceu todo apoio do governador Elmano de Freitas para o crescimento contínuo de melhores condições para os profissionais da segurança pública. “Essa delegacia de Camocim é a realização de um grande sonho, algo esperado pelos nossos policiais e também pela população. Em sua gestão, governador, a polícia tem passado por uma verdadeira transformação. Agradeço a todos os policiais civis por todo o empenho nesta região. Esse equipamento vai nos ajudar muito a investigar mais e melhor, prender e responsabilizar mais criminosos que tiram a paz da nossa população”, disse o delegado-geral da PCCE.





A nova delegacia de Camocim dispõe de sala do comando; inspetoria interna e análise; sala do delegado adjunto; recepção e espera; sala de apoio; depósito de armas; sala do inspetor chefe; sala de reconhecimento; sala de custódia; duas áreas de alojamentos para policiais (masculino e feminino); duas áreas de celas para detentos; estacionamento externo para visitantes e estacionamento para veículos apreendidos; além de garagem coberta para viaturas.









Mais esporte





Com investimento superior a R$ 400 mil, a nova areninha de Camocim é a de número 432 em todo o Ceará. O espaço possui campo de grama sintética com dimensão de 988 m²; alambrados e rede; vestiários com banheiros; acessos pavimentados e torres de iluminação.





Prefeita de Camocim, Betinha Magalhães comemorou a chegada de todos os equipamentos. “Amamos a nossa terra e ficamos felizes em ver o nosso povo feliz. Muito obrigado por realizar hoje um sonho para Camocim, governador. Cada equipamento desse recebe nomes de camocinenses que trabalharam e se dedicaram pela nossa população. Tudo isso só reforça que o nosso intuito é fazer o bem pelo nosso povo”, disse.





Secretária-executiva do Esporte, Rosângela Aguiar ressaltou o apreço do governador Elmano com o esporte e como a pasta vem crescendo. “É um prazer estar aqui inaugurando mais uma areninha. Em nome da Sesporte, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo o seu olhar afetuoso para o esporte, governador. O esporte salva vidas”, finalizou.