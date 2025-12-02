Vandalismo danifica placas de granito em estátuas em frente à Igreja São Francisco

Na tarde desta segunda-feira, um morador afirmou ter presenciado um ato de vandalismo envolvendo as estátuas dos santos localizadas em frente à Igreja São Francisco. Segundo o relato, um indivíduo tentou arrancar uma das placas de granito que compõem a base das esculturas. Ao forçar a estrutura, a placa acabou caindo no chão e se quebrando devido ao peso.





O observador também relata que outra estátua no mesmo local já se encontra com a placa arrancada, indicando que situações semelhantes podem ter ocorrido anteriormente.





De acordo com o testemunho, ao perceber que estava sendo observado, o homem teria deixado o local e seguido em direção ao viaduto próximo à igreja.





Moradores da região afirmam que a situação preocupa pela repetição de episódios de depredação nos arredores da Igreja São Francisco. Em ocasiões anteriores, houve inclusive um princípio de incêndio nas proximidades, o que despertou alerta sobre a preservação do templo e de seus monumentos históricos.





Com a recorrência dos danos, frequentadores e vizinhos pedem maior atenção das autoridades religiosas e públicas para reforçar a segurança do espaço e evitar novas ações que comprometam o patrimônio cultural.