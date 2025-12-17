Mutirão do Cadastro Único realiza atualização cadastral em Taperuaba

A equipe do Cadastro Único, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Aracatiaçu e a Estação da Juventude Maria Júlia Teixeira, está realizando um mutirão de visitas domiciliares e atualização cadastral no distrito de Taperuaba.





A ação acontece até o dia 18 de dezembro, nos turnos da manhã e da tarde, das 8h às 16h, com o objetivo de garantir que os dados das famílias estejam atualizados, assegurando o acesso contínuo aos programas sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal.





Durante o mutirão, as equipes realizam atendimentos diretamente junto aos moradores da localidade, orientando sobre a importância da atualização periódica do Cadastro Único, fundamental para a manutenção e inclusão em benefícios sociais.





Documentos necessários





Responsável Familiar:





Documento de identidade com foto (RG, CNH ou outro);





CPF ou Título de Eleitor;





Comprovante de residência (se houver).





Demais membros da família:





Certidão de nascimento ou casamento;





CPF (se houver);





Carteira de identidade (RG), se houver;





Comprovante de matrícula escolar (para crianças e adolescentes).