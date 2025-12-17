CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


SIGA-NOS NO INSTAGRAM

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

Mutirão do Cadastro Único realiza atualização cadastral em Taperuaba

quarta-feira, dezembro 17, 2025  Nenhum comentário

A equipe do Cadastro Único, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Aracatiaçu e a Estação da Juventude Maria Júlia Teixeira, está realizando um mutirão de visitas domiciliares e atualização cadastral no distrito de Taperuaba.

A ação acontece até o dia 18 de dezembro, nos turnos da manhã e da tarde, das 8h às 16h, com o objetivo de garantir que os dados das famílias estejam atualizados, assegurando o acesso contínuo aos programas sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal.

Durante o mutirão, as equipes realizam atendimentos diretamente junto aos moradores da localidade, orientando sobre a importância da atualização periódica do Cadastro Único, fundamental para a manutenção e inclusão em benefícios sociais.

Documentos necessários

Responsável Familiar:

Documento de identidade com foto (RG, CNH ou outro);

CPF ou Título de Eleitor;

Comprovante de residência (se houver).

Demais membros da família:

Certidão de nascimento ou casamento;

CPF (se houver);

Carteira de identidade (RG), se houver;

Comprovante de matrícula escolar (para crianças e adolescentes).

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 