Mutirão do Cadastro Único realiza atualização cadastral em Taperuaba

A equipe do Cadastro Único, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Aracatiaçu e a Estação da Juventude Maria Júlia Teixeira, está realizando um mutirão de visitas domiciliares e atualização cadastral no distrito de Taperuaba.
A ação acontece até o dia 18 de dezembro, nos turnos da manhã e da tarde, das 8h às 16h, com o objetivo de garantir que os dados das famílias estejam atualizados, assegurando o acesso contínuo aos programas sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal.
Durante o mutirão, as equipes realizam atendimentos diretamente junto aos moradores da localidade, orientando sobre a importância da atualização periódica do Cadastro Único, fundamental para a manutenção e inclusão em benefícios sociais.
Documentos necessários
Responsável Familiar:
Documento de identidade com foto (RG, CNH ou outro);
CPF ou Título de Eleitor;
Comprovante de residência (se houver).
Demais membros da família:
Certidão de nascimento ou casamento;
CPF (se houver);
Carteira de identidade (RG), se houver;
Comprovante de matrícula escolar (para crianças e adolescentes).
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria