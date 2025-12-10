PL atinge 1 milhão de filiados após prisão de Bolsonaro

O Partido Liberal (PL) anunciou que ultrapassou oficialmente a marca de 1 milhão de filiados. O crescimento, segundo dirigentes, decorre da campanha nacional de expansão recentemente lançada na TV e nas redes sociais, somado à mobilização gerada após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.





O publicitário Duda Lima, responsável pela estratégia de comunicação, afirmou que o salto no número de cadastros é inédito.





“Em 40 anos de existência o partido filiou pouco menos de 800 mil pessoas. Só nesses 25 dias de campanha, 220 mil pessoas pediram pra se filiar. É um recorde histórico no país”, relatou. Ele acrescenta que esse avanço deve aparecer em breve nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Como parte da ofensiva para atrair novos apoiadores, lideranças da sigla aparecem em vídeos convocando o público a aderir ao partido. As peças também fazem referência à detenção de Bolsonaro, incentivando os simpatizantes a dar uma resposta política por meio da filiação.





“Cada filiação é uma semente de mudança”, afirma a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em um dos materiais divulgados.





Além das campanhas nas redes, o PL colocou no ar um site específico onde interessados podem solicitar a entrada no quadro de filiados.