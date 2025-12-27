Polícia Federal prende Filipe Martins após fuga de Silvinei

Neste sábado (27), a Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de prisão domiciliar contra Filipe Martins, ex-assessor internacional do então presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, que foi detido no Paraguai, na sexta (26).





Filipe Martins já estava cumprindo medidas cautelares, com uso de tornozeleira.





De acordo com a PF, medidas contra outros condenados pelo STF também estão sendo cumpridas, mas sob sigilo. As informações são da CNN Brasil.



