sábado, 27 de dezembro de 2025

Polícia Federal prende Filipe Martins após fuga de Silvinei

sábado, dezembro 27, 2025  1 comentário

Neste sábado (27), a Polícia Federal (PF) cumpriu mandado de prisão domiciliar contra Filipe Martins, ex-assessor internacional do então presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, que foi detido no Paraguai, na sexta (26).

Filipe Martins já estava cumprindo medidas cautelares, com uso de tornozeleira.

De acordo com a PF, medidas contra outros condenados pelo STF também estão sendo cumpridas, mas sob sigilo. As informações são da CNN Brasil.

Fonte: Pleno News

