STF sinaliza decisão sem precedentes de anular liquidação do Banco Master

Brasília assiste a movimento sem precedentes na história institucional brasileira: o Supremo Tribunal Federal (STF) sinaliza que pode interferir em decisão técnica do Banco Central e anular a liquidação do Banco Master, suspeito de irregularidades graves, demonstrando o poder de influência do banqueiro Daniel Vorcaro. Atos recentes do ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF, e ações do Tribunal de Contas da União (TCU) põem em xeque a autonomia do BC como regulador bancário.





Sem precedentes





O STF nunca antes questionou decisão técnica do Banco Central, órgão independente, por lei, para garantir a estabilidade financeira do país.





Sinalização





Toffoli reforçou a expectativa de reversão após ordenar acareação entre Daniel Vorcaro (Master) e o diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino.





BC virou alvo





Na acareação de terça (30), também com o ex-presidente do BRB, Vorcaro tentará desqualificar o trabalho de Aquino e seus auxiliares.





Caminho aberto





O TCU questiona a “velocidade” e até os fundamentos da decisão de liquidar o banco Master, pavimentando o caminho para sua reversão.





Fonte: Diário do Poder