Prefeitura de Sobral entrega nova iluminação viária e Miniestádio reformado no distrito de Caracará

A Prefeitura de Sobral realiza, neste domingo (7/12), a entrega de duas importantes melhorias na região de Caracará, reforçando os investimentos em infraestrutura, mobilidade e equipamentos comunitários.





A partir das 17h, será inaugurada a nova iluminação do trecho que conecta a localidade de Alegre ao distrito de Caracará. A obra amplia a segurança no deslocamento de moradores, otimiza o tráfego noturno e valoriza a área, atendendo uma demanda histórica da comunidade.





Em seguida, às 18h, a gestão municipal entrega a Reforma e Ampliação do Miniestádio Manoel Félix Ribeiro Filho (Rochão), no distrito de Caracará, que agora conta com ambiente adequado para práticas esportivas, atividades recreativas e uso social. O equipamento foi modernizado para oferecer mais conforto, funcionalidade e estímulo ao lazer e ao esporte na região.





As inaugurações contarão com a presença de moradores, lideranças comunitárias e autoridades municipais.





Serviço

Inauguração da nova iluminação do trecho Alegre–Caracará

7 de dezembro (Domingo)

17h

Trecho que liga Alegre ao distrito de Caracará





Entrega da Reforma e Ampliação do Miniestádio do Caracará

7 de dezembro (Domingo)

18h