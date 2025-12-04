Polícia Civil prende liderança de facção no bairro João Paulo II, em Fortaleza

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará prendeu, na tarde desta quarta-feira (3), Adilson Cordeiro dos Santos, que estava com mandado de prisão definitiva e é apontado como liderança de uma facção criminosa que atua no bairro João Paulo II, em Fortaleza.





A captura foi realizada por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios, com apoio do Núcleo de Inteligência (NUIP), Núcleo Operacional (NO) e Grupo de Investigação de Seguimento (GISE), todos vinculados ao DHPP.





Adilson havia sido condenado a 16 anos, 6 meses e 22 dias de prisão por crimes previstos crimes ambientais, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele já era considerado foragido e procurado pelas forças de segurança do Estado.





Segundo a Polícia Civil, o suspeito havia rompido anteriormente a tornozeleira eletrônica que utilizava, como forma de fugir da fiscalização policial.





Após ser localizado nesta manhã, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao sistema prisional, onde deverá cumprir a pena. O DHPP segue investigando possíveis conexões do preso com outros crimes na região.





